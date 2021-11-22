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Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 23:00
Пропонуємо до обговорення:
Суд у США звинуватив жителів штатів Орегон та Іллінойс та пов'язані з ними компанії у привласненні $44 млн за допомогою організації фіктивної схеми інвестування у криптовалютні фонди.
Дивися повний текст Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн
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Додано: Суб 21 тра, 2022 23:00
чому тільки одну криптовалютну піраміду розібрали?.. коли всі інші криптовалютні піраміди розберуть?
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2germ2
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