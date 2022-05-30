На початку червня планують виплатити борги по державним виплатам внутрішньо переміщеним особам за березень-квітень.
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У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги переселенцям за березень-квітень
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Додано: Нед 22 тра, 2022 07:54
У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги...
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У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги переселенцям за березень-квітень
Додано: Нед 22 тра, 2022 07:55
О,озвучили опять новую дату! Раньше обещали до конца мая выплатить. Дай Бог, что бы хоть до конца года.
Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56
У меня не хватает матов, чтобы описать людей, кто этим занимается! Денег нет, дома нет, жрать нечего... Гуманитарка одноразовая... За хату платить нечем...
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