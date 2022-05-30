RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінсоцполітики розповіли,
коли виплатять борги...

У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 07:54

У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги...

Пропонуємо до обговорення:
На початку червня планують виплатити борги по державним виплатам внутрішньо переміщеним особам за березень-квітень.

Дивися повний текст
У Мінсоцполітики розповіли, коли виплатять борги переселенцям за березень-квітень
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97948
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 07:55

О,озвучили опять новую дату! Раньше обещали до конца мая выплатить. Дай Бог, что бы хоть до конца года.
bogena72
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:26

Начало июня и.....ничего нет!!!!! Большое спасибо
olegpetracov817
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:56

У меня не хватает матов, чтобы описать людей, кто этим занимается! Денег нет, дома нет, жрать нечего... Гуманитарка одноразовая... За хату платить нечем...
isaaknemos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли держава відновить виплати за...
R2 » Пон 30 тра, 2022 17:45
3 799
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 11:03
sasasirovickij16
«Борги минулого». У Німеччині пояснили, звідки взялися...
R2 » Сер 01 чер, 2022 07:36
1 205
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 07:36
galina_eckstaedt
В ОП розповіли, як Україні будуть відшкодовуватись...
R2 » П'ят 20 тра, 2022 14:58
1 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 тра, 2022 14:58
d921496

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (424)
13.06.2022 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.