RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові правила НБУ щодо валюти
можуть вплинути на доходи...

Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:01

Re: Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи..

  _hunter написав:Тут какое дело: если кубышки доставать тихо и спокойно -- вот то "позже чуть" -- оно через пару лет наступить может...


ну вот где-то через 3-6 месяцев и можно было бы начать сильно негодовать насчет разницы 20-30%. сейчас всем непросто.

И, думаю, не будет несколько лет разницы 20-30% между официальным и черным курсом. Если отпустить курс в свободное плавание, то разница 5-10% будет еще продолжаться какое-то время, пока не снимут остальные серьезные валютные ограничения, которых не было в начале года.

Т.е. условно говоря, ситуация, когда 30 - нбу и 33 - черный рынок, не сильно отличается от того, если б сделали свободное плавание, но с множеством текущих ограничений и было бы при этом, например, 40 - нбу и 44 - у чр. Там не всё так просто с управлением валютным рынком.

Хотя думаю, что если военное время затянется на год-два..., то чтоб не сорвало валютную крышку, им придется переключить курс на новую ступень. Но с наличием ограничений, которые отменять до конца войны вряд ли кто будет, разница между курсами все равно будет при любом значении курса.

честно говоря, не понятно как они собираются возвращать все как было еще в начале года, так что все были целые и довольные - и экспортеры, и пересичні, которым "дарят" новые цены при каждом росте курса.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3459
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 11:12

  Alex2007 написав:
  _hunter написав:Тут какое дело: если кубышки доставать тихо и спокойно -- вот то "позже чуть" -- оно через пару лет наступить может...


ну вот где-то через 3-6 месяцев и можно было бы начать сильно негодовать насчет разницы 20-30%. сейчас всем непросто.
\\\
честно говоря, не понятно как они собираются возвращать все как было еще в начале года, так что все были целые и довольные - и экспортеры, и пересичні, которым "дарят" новые цены при каждом росте курса.

Давайте посмотрим/посчитаем :wink: -- _через 3_ месяца -- _уже_ наступило -- и разница _уже_ 20-30%. Такими темпами если еще 3 месяца "чуток потерпеть" -- сильно и "сильно негодовать" придется уже за 40-60% :roll:
При этом народ _сейчас_ не так, что бы прямо сильно негодует: так, озвучивают проблему властям да начинают изучать всякие Payoneer-ы да Wise-ы. Когда "сильное негодование" начнется -- ручеек валюты, заходящей в страну -- станет сильно тоньше.

Ну да -- всем непросто. Но так же "всем" решительно непонятно -- с какой целью "доят" экспортеров: нужна вам валюта -- вводите обязательную продажу, как в 14-м. Не нужна валюта -- просто запрещайте продажу.
С какой целью НБУ решил серые обменки "покормить"???
_hunter
 
Повідомлень: 6903
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
R2 » Пон 23 тра, 2022 09:43
1 221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 22:36
waldi_ua
Перевірки ФОП під час війни: через що можуть прийти...
R2 » Нед 15 тра, 2022 14:03
2 902
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 тра, 2022 14:51
moveton
Конгрес США ухвалив законопроект щодо боргів України
R2 » Чет 12 тра, 2022 15:28
1 355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 тра, 2022 15:28
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (121)
25.05.2022 12:29
Рынок ОВГЗ (3231)
25.05.2022 12:27
Айбокс Банк (28)
25.05.2022 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.