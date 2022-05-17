В Україні поглиблюється паливна криза унаслідок повномасштабної війни та через низку інших причин.
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Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у різних областях
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Додано: Нед 22 тра, 2022 14:22
Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у...
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Дивися повний текст
Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у різних областях
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