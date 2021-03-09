Про це він написав у Telegram.
Дивися повний текст
Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, — Гетманцев
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 тра, 2022 20:26
Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, — Гетманцев
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|