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Жодних фінансово-економічних
підстав для девальвації...

Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:26

Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Telegram.

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Жодних фінансово-економічних підстав для девальвації гривні немає, — Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 20:26

А война?
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