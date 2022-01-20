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Медведчук здав Порошенка:
СБУ опублікувала відео...

Медведчук здав Порошенка: СБУ опублікувала відео...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:59

Медведчук здав Порошенка: СБУ опублікувала відео...

Пропонуємо до обговорення:
Підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок».

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Медведчук здав Порошенка: СБУ опублікувала відео свідчень кума путіна
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:59

що значить "здав"?? так само можна сказати що це наклеп. Докази є?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 13:58

А Байдена він не здав?
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