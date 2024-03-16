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Презентували найпотужніший Ford Mustang 2024 (фото, відео)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 кві, 2024 05:56
Пропонуємо до обговорення:
Новий Ford Mustang 2024 отримав першу заряджену версію від Shelby. Її назвали Super Snake і випускатимуть невеликими партіями — по 250 авто на рік. Про це повідомляється на сайті Shelby American.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 05:56
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