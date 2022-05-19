Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.
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У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні
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Додано: Сер 25 тра, 2022 09:24
У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в...
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Дивися повний текст
У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні
Додано: Сер 25 тра, 2022 09:25
Интеренсно как они себе это представляют, похоже эти "люди" оторваны от реальности
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