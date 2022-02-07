|
|
|
Finance.ua: Як працюють кредитні канікули
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 25 тра, 2022 09:35
Пропонуємо до обговорення:
І чому вони не звільняють від виплат за кредитом
Минуло 2 місяці з початку російського військового вторгнення до України. Економіка країни та бізнес пристосовуються до нових реалій. НБУ прогнозує, що ВВП 2022 року може скоротитися на третину. 30% підприємств зупинилися. Багато хто з тих, що працюють, скорочують штати й урізають зарплати. Людям стало важче обслуговувати кредити. Саме для таких випадків придумані кредитні канікули, які значно полегшують фінансове навантаження на позичальника. Ми розповімо, як вони працюють і чому вам, найімовірніше, доведеться щомісяця платити за кредитом навіть у тому разі, якщо банк їх надасть.
Дивися повний текст Як працюють кредитні канікули
-
D2
-
-
- Повідомлень: 199
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 09:44
Нема чого тут обговорювати, банки в дупі. Що вони робитимуть з авто та нерухомістю позичальника?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 тра, 2022 10:08
Боюсь не все банки переживут, если конечно нбу не насыпит им реф....
-
godGamer
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 25.05.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|