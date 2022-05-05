|
|
|
Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 тра, 2022 14:36
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетинання державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних.
Дивися повний текст Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків призовного віку
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97850
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 тра, 2022 14:53
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетинання державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних.
Під час воєнного стану дозволений пропуск за кордон спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренерів із складу національних збірних команд, спортивних суддів та інших фахівців, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України
казалось бы: спортсмены -- идеальные кандидаты в ЗСУ? Но-да, но-да -- тут же Стратегия...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6912
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|