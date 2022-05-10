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Американський мільярдер назвав
Bitcoin страхуванням від...

Американський мільярдер назвав Bitcoin страхуванням від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:01

Американський мільярдер назвав Bitcoin страхуванням від...

Пропонуємо до обговорення:
Білл Міллер, мільярдер, засновник та головний інвестиційний директор компанії Miller Value Partners, заявив, що вважає Bitcoin (BTC) «страховим полісом від фінансової катастрофи».

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Американський мільярдер назвав Bitcoin страхуванням від можливої фінансової катастрофи
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 21:01

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