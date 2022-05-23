Національний банк зняв обмеження щодо встановлення банками курсу продажу готівкової валюти, щоб перекрити можливості для валютних спекуляцій.
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У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют
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Додано: Суб 28 тра, 2022 11:47
У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют
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Дивися повний текст
У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют
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