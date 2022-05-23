RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ пояснили причини зняття
обмежень курсу продажу валют

У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 11:47

У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк зняв обмеження щодо встановлення банками курсу продажу готівкової валюти, щоб перекрити можливості для валютних спекуляцій.

Дивися повний текст
У НБУ пояснили причини зняття обмежень курсу продажу валют
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97858
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив... 1, 2, 3
R2 » П'ят 20 тра, 2022 19:07
24 3842
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 тра, 2022 12:07
godGamer
У Зеленського пояснили, як отримають кошти на...
R2 » Сер 25 тра, 2022 09:32
1 239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 09:32
godGamer
Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної...
R2 » Пон 23 тра, 2022 21:59
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 22:00
konjkov_il29

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (853)
28.05.2022 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.