Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
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В одному з регіонів України зникли черги на АЗС
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Додано: Пон 30 тра, 2022 21:12
В одному з регіонів України зникли черги на АЗС
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В одному з регіонів України зникли черги на АЗС
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:12
Повністю згоден з головою ОВА черги відсітні- бензин відсутній. Як позавчора так і вчора.
В наявності поодинокі випадки. Інформація ОВА гарна для піару для повсякденного життя не дуже.
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