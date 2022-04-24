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В одному з регіонів України
зникли черги на АЗС

В одному з регіонів України зникли черги на АЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:12

В одному з регіонів України зникли черги на АЗС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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В одному з регіонів України зникли черги на АЗС
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:12

Повністю згоден з головою ОВА черги відсітні- бензин відсутній. Як позавчора так і вчора.
В наявності поодинокі випадки. Інформація ОВА гарна для піару для повсякденного життя не дуже.
3435no
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