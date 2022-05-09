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У Китаї хочуть залишити
Україну без Starlink: що...

У Китаї хочуть залишити Україну без Starlink: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:13

У Китаї хочуть залишити Україну без Starlink: що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Дивися повний текст
У Китаї хочуть залишити Україну без Starlink: що вигадали вчені
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:13

Ванючі китайці ! Хто ще не знає! Китайці гірше москалів у 1000 разів !
sergmitrofanov719
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Ученый изнасиловал журналиста. Авторов кликбейтных заголовков нужно переводить на работу в спид-инфо
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