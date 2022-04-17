|
|
З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 тра, 2022 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на низький рівень безробіття в IT-галузі, а також високий попит роботодавців на всі види технічних навичок, десятки IT-компаній у світі за останні тижні оголосили про звільнення. Інші ж оголосили про уповільнення темпів найму принаймні до кінця 2022 року.
Дивися повний текст З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97879
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор