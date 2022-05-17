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Не вистачає замовлень і
грошей на зарплати: чого...

Не вистачає замовлень і грошей на зарплати: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:37

Не вистачає замовлень і грошей на зарплати: чого...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен четвертий підприємець в Україні зараз потребує грошей на зарплати, обладнання, сировину та матеріали.

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Не вистачає замовлень і грошей на зарплати: чого потребує малий бізнес під час війни (дослідження)
R2
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