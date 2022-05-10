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Єрмак назвав найбільш дієвий
спосіб розблокування портів...

Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:51

Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОП України Андрія Єрмака.

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Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:51

Как это всё касается организации работы офиса президента?
anton_gms
 
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