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Єрмак назвав найбільш дієвий
спосіб розблокування портів...

Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:51

Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОП України Андрія Єрмака.

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Єрмак назвав найбільш дієвий спосіб розблокування портів України
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 08:51

Как это всё касается организации работы офиса президента?
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:37

сбежал, его нашли и погнали назад, потом он сделал вид что не сбегал - это о ком?
2germ2
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 09:45

Зерно сейчас это тот рычаг который давит на запад, если его отдать будет жопа, уже ядерное оружие отдали, разоружили перед рашкой, крым и донбас, а тут так суетятся как в 33...
godGamer
 
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