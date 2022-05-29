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Ціни на нові квартири зростають
майже по всій країні –...

Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:41

Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні –...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на квартири у новобудовах зростають у гривневому та доларовому еквіваленті в порівнянні з довоєнним рівнем.

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Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 10:41

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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 15:13

Re: Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні –..

Яка маячня.
ricardo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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