Ціни на квартири у новобудовах зростають у гривневому та доларовому еквіваленті в порівнянні з довоєнним рівнем.
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Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 10:41
Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні –...
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Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН (інфографіка)
Додано: Нед 05 чер, 2022 15:13
Re: Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні –..
Яка маячня.
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