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Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:18
Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% річних.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:19
Які наслідки для курсу та ставок за депозитами?
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Investor_K
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:22
Курс доллара стабилизируется. Кредиты резко подорожают
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wispher
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:27
Investor_K написав:
Які наслідки для курсу та ставок за депозитами?
Ніяких, курс закріплений, ставки - БС майже вся державна, тому якій сенс?
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BIGor
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