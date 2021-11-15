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Нацбанк підвищив
облікову ставку до 25%

Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:18

Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% річних.

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Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Які наслідки для курсу та ставок за депозитами?
Investor_K
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Курс доллара стабилизируется. Кредиты резко подорожают
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:27

  Investor_K написав:Які наслідки для курсу та ставок за депозитами?

Ніяких, курс закріплений, ставки - БС майже вся державна, тому якій сенс?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:02

Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

  BIGor написав:Ніяких, курс закріплений

Смішно... Враховуючи, що по закріпленому курсу купити валюту неможливо. Більше-того, отримати навіть свій депозит можна лише частинами по 3тис.долларів на добу.
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:09

Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

у меня главбуха чуть кондратий не хватил. Это катастрофа. И хер его знает что делать, хоть бери и в валюту переводи, но там тоже перспективка та еще
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