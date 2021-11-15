Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% річних.
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Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:18
Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
Додано: Чет 02 чер, 2022 13:27
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:02
Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
Додано: Чет 02 чер, 2022 14:09
Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
у меня главбуха чуть кондратий не хватил. Это катастрофа. И хер его знает что делать, хоть бери и в валюту переводи, но там тоже перспективка та еще
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