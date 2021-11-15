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Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:13
deus_igrok написав:
Депозити 15-17% знову повернуться ?
Але ж інфляція мабуть буде понад 30%-40% буде станом на кінець року, чи це я занадто песимістичний ?
Не несите пропаганду, у нас инфляция сейчас меньше чем в Польше.
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