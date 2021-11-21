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Нацбанк підвищив
облікову ставку до 25%

Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:13

  deus_igrok написав:Депозити 15-17% знову повернуться ?
Але ж інфляція мабуть буде понад 30%-40% буде станом на кінець року, чи це я занадто песимістичний ?

Не несите пропаганду, у нас инфляция сейчас меньше чем в Польше.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:06

Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

  deus_igrok написав:Але ж інфляція мабуть буде понад 30%-40% буде станом на кінець року, чи це я занадто песимістичний ?

Ви занадто оптимістичні... Проблема в тому, що дорогі кредити під 50% і вище нікому з бізнесу не потрібні. Взагалі, навіть 40% річних по кредиту в гривні - це дуже багато. В кінці 90х і на початку 2000х брали кредити у валюті під низький процент (8-15%) і тільки це й спасало бізнес.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:16

  uaprofi написав:
  sequence написав:у меня главбуха чуть кондратий не хватил. Это катастрофа. И хер его знает что делать, хоть бери и в валюту переводи, но там тоже перспективка та еще


в смысле?
думаете нужно сдавать валюту и на депо в гривну?

Кредити привязані до облікової.
На економіку поклали остаточно, тільки навіщо - незрозуміло.
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