Не несите пропаганду, у нас инфляция сейчас меньше чем в Польше.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:13
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:06
Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
Ви занадто оптимістичні... Проблема в тому, що дорогі кредити під 50% і вище нікому з бізнесу не потрібні. Взагалі, навіть 40% річних по кредиту в гривні - це дуже багато. В кінці 90х і на початку 2000х брали кредити у валюті під низький процент (8-15%) і тільки це й спасало бізнес.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:16
Кредити привязані до облікової.
На економіку поклали остаточно, тільки навіщо - незрозуміло.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:46
нет. Это означает, что мы не знаем как правильно поступить. У нас кредитная линия в гривне с плавающей ставкой, в зависимости от учетки. То ли проходить процедуру банкротства, то ли попробовать перекредитоваться в валюте у международных инвесторов, типа ЕБРР. Но так понимаю, там очередь желающих будет длинная.
Так топить остатки работающего крупного и среднего бизнеса надо уметь. Нет слов
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