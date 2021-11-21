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Нацбанк підвищив
облікову ставку до 25%

Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:13

  deus_igrok написав:Депозити 15-17% знову повернуться ?
Але ж інфляція мабуть буде понад 30%-40% буде станом на кінець року, чи це я занадто песимістичний ?

Не несите пропаганду, у нас инфляция сейчас меньше чем в Польше.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:06

Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

  deus_igrok написав:Але ж інфляція мабуть буде понад 30%-40% буде станом на кінець року, чи це я занадто песимістичний ?

Ви занадто оптимістичні... Проблема в тому, що дорогі кредити під 50% і вище нікому з бізнесу не потрібні. Взагалі, навіть 40% річних по кредиту в гривні - це дуже багато. В кінці 90х і на початку 2000х брали кредити у валюті під низький процент (8-15%) і тільки це й спасало бізнес.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:16

  uaprofi написав:
  sequence написав:у меня главбуха чуть кондратий не хватил. Это катастрофа. И хер его знает что делать, хоть бери и в валюту переводи, но там тоже перспективка та еще


в смысле?
думаете нужно сдавать валюту и на депо в гривну?

Кредити привязані до облікової.
На економіку поклали остаточно, тільки навіщо - незрозуміло.
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:46

  uaprofi написав:
  sequence написав:у меня главбуха чуть кондратий не хватил. Это катастрофа. И хер его знает что делать, хоть бери и в валюту переводи, но там тоже перспективка та еще


в смысле?
думаете нужно сдавать валюту и на депо в гривну?

нет. Это означает, что мы не знаем как правильно поступить. У нас кредитная линия в гривне с плавающей ставкой, в зависимости от учетки. То ли проходить процедуру банкротства, то ли попробовать перекредитоваться в валюте у международных инвесторов, типа ЕБРР. Но так понимаю, там очередь желающих будет длинная.
Так топить остатки работающего крупного и среднего бизнеса надо уметь. Нет слов
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:59

Не бачу причин для паніки. Така ставка не на довго. Охолодити панікерів в кедах, які ганяються за валютою. Курс гривні повернеться нижче довоєнного, все стабілізується. І ставка так само різко опуститься до свого нормального рівня.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:16

  Mirax написав:Не бачу причин для паніки. Така ставка не на довго. Охолодити панікерів в кедах, які ганяються за валютою. Курс гривні повернеться нижче довоєнного, все стабілізується. І ставка так само різко опуститься до свого нормального рівня.

Точно!
Все вернется назад. Ведь никаких причин для девальвации гривны сейчас нет. Всем известно, что во время войны местная валюта только укрепляется.
Все, кто купил доллар по 12... тьфу, Гонтарева, твоюбогадушумать... по 36 гривен еще пожалеют. Да-да!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:44

Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

похоже, такие ставки, чтобы привлечь деньги в ОВГЗ.

побочка типа удорожания кредитов для бизнеса - решили забить, хотя зря.
с точки зрения бюджета может и даст эффект, но в среднесрочной перспективе - это будет проблема
Shaman
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