Не несите пропаганду, у нас инфляция сейчас меньше чем в Польше.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 06:13
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:06
Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
Ви занадто оптимістичні... Проблема в тому, що дорогі кредити під 50% і вище нікому з бізнесу не потрібні. Взагалі, навіть 40% річних по кредиту в гривні - це дуже багато. В кінці 90х і на початку 2000х брали кредити у валюті під низький процент (8-15%) і тільки це й спасало бізнес.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:16
Кредити привязані до облікової.
На економіку поклали остаточно, тільки навіщо - незрозуміло.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:46
нет. Это означает, что мы не знаем как правильно поступить. У нас кредитная линия в гривне с плавающей ставкой, в зависимости от учетки. То ли проходить процедуру банкротства, то ли попробовать перекредитоваться в валюте у международных инвесторов, типа ЕБРР. Но так понимаю, там очередь желающих будет длинная.
Так топить остатки работающего крупного и среднего бизнеса надо уметь. Нет слов
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:59
Не бачу причин для паніки. Така ставка не на довго. Охолодити панікерів в кедах, які ганяються за валютою. Курс гривні повернеться нижче довоєнного, все стабілізується. І ставка так само різко опуститься до свого нормального рівня.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:16
Точно!
Все вернется назад. Ведь никаких причин для девальвации гривны сейчас нет. Всем известно, что во время войны местная валюта только укрепляется.
Все, кто купил доллар по 12... тьфу, Гонтарева, твоюбогадушумать... по 36 гривен еще пожалеют. Да-да!
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:44
Re: Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
похоже, такие ставки, чтобы привлечь деньги в ОВГЗ.
побочка типа удорожания кредитов для бизнеса - решили забить, хотя зря.
с точки зрения бюджета может и даст эффект, но в среднесрочной перспективе - это будет проблема
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