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Як українським біженцям
отримати пенсію за кордоном:...

Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:56

Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном:...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України пояснив, як змінити спосіб отримання пенсій з поштового відділення Укрпошти на банківську картку.

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Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: порядок дій
R2
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