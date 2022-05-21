Пенсійний фонд України пояснив, як змінити спосіб отримання пенсій з поштового відділення Укрпошти на банківську картку.
Дивися повний текст
Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: порядок дій
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:56
Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: порядок дій
|