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На зв’язку з eSIM: підключайте
віртуальну SIM-карту онлайн

На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 00:42

На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Зараз як ніколи важливо тримати зв’язок із близькими. Якщо вам потрібно швидко й безпечно придбати SIM-карту — зверніть увагу на можливість оформити eSIM із тарифом передплати.

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На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн
R2
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В одного з операторів є чудовий додаток. Прив'язується до діючого номера, дозволяє робити вихідні та приймати вхідні дзвінки. Єдина умова оплачений пакет послуг і наявність інтернет. Навіть за кордоном, на умовах внутрішніх дзвінків. Чому б не створити подібні додатки й іншим операторам?
Maxim-ka
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 07:25

  Maxim-ka написав:В одного з операторів є чудовий додаток. Прив'язується до діючого номера, дозволяє робити вихідні та приймати вхідні дзвінки. Єдина умова оплачений пакет послуг і наявність інтернет. Навіть за кордоном, на умовах внутрішніх дзвінків. Чому б не створити подібні додатки й іншим операторам?


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cohan
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:07

  cohan написав:
  Maxim-ka написав:В одного з операторів є чудовий додаток. Прив'язується до діючого номера, дозволяє робити вихідні та приймати вхідні дзвінки. Єдина умова оплачений пакет послуг і наявність інтернет. Навіть за кордоном, на умовах внутрішніх дзвінків. Чому б не створити подібні додатки й іншим операторам?


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lifecell
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 14:35

Re: На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онла

Son of Sun написав:
  cohan написав:
  Maxim-ka написав:В одного з операторів є чудовий додаток. Прив'язується до діючого номера, дозволяє робити вихідні та приймати вхідні дзвінки. Єдина умова оплачений пакет послуг і наявність інтернет. Навіть за кордоном, на умовах внутрішніх дзвінків. Чому б не створити подібні додатки й іншим операторам?


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Інтертелеком теж так вміє
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