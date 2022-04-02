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На зв’язку з eSIM: підключайте віртуальну SIM-карту онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 чер, 2022 00:42
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Зараз як ніколи важливо тримати зв’язок із близькими. Якщо вам потрібно швидко й безпечно придбати SIM-карту — зверніть увагу на можливість оформити eSIM із тарифом передплати.
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R2
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Додано: Нед 05 чер, 2022 00:43
В одного з операторів є чудовий додаток. Прив'язується до діючого номера, дозволяє робити вихідні та приймати вхідні дзвінки. Єдина умова оплачений пакет послуг і наявність інтернет. Навіть за кордоном, на умовах внутрішніх дзвінків. Чому б не створити подібні додатки й іншим операторам?
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Maxim-ka
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Додано: Нед 05 чер, 2022 07:25
Maxim-ka написав:
В одного з операторів є чудовий додаток. Прив'язується до діючого номера, дозволяє робити вихідні та приймати вхідні дзвінки. Єдина умова оплачений пакет послуг і наявність інтернет. Навіть за кордоном, на умовах внутрішніх дзвінків. Чому б не створити подібні додатки й іншим операторам?
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cohan
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:07
cohan написав: Maxim-ka написав:
В одного з операторів є чудовий додаток. Прив'язується до діючого номера, дозволяє робити вихідні та приймати вхідні дзвінки. Єдина умова оплачений пакет послуг і наявність інтернет. Навіть за кордоном, на умовах внутрішніх дзвінків. Чому б не створити подібні додатки й іншим операторам?
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Son of Sun
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Додано: Нед 05 чер, 2022 14:35
Son of Sun написав: cohan написав: Maxim-ka написав:
В одного з операторів є чудовий додаток. Прив'язується до діючого номера, дозволяє робити вихідні та приймати вхідні дзвінки. Єдина умова оплачений пакет послуг і наявність інтернет. Навіть за кордоном, на умовах внутрішніх дзвінків. Чому б не створити подібні додатки й іншим операторам?
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Інтертелеком теж так вміє
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GALeon
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