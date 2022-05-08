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Що робити, якщо в лікарні
відмовляють у безкоштовних...

Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:41

Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних...

Пропонуємо до обговорення:
МОЗ опублікувало алгоритм дій у разі відмови у безплатному медичному обслуговуванні.

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Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках
R2
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