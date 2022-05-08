МОЗ опублікувало алгоритм дій у разі відмови у безплатному медичному обслуговуванні.
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Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:41
Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних...
Пропонуємо до обговорення:
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Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних послугах чи ліках
Додано: Вів 07 чер, 2022 00:12
Re: Що робити, якщо в лікарні відмовляють у безкоштовних...
Ляшко надо было сначала рассказать, какие копейки выделяют больницам на плановых больных. За эти деньги разве что койкоместо в хостеле можно снять на базе завтраков.
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