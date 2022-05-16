Ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.
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На київських АЗС знову є бензин
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Додано: Вів 07 чер, 2022 08:50
На київських АЗС знову є бензин
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На київських АЗС знову є бензин
Додано: Вів 07 чер, 2022 08:50
нигде нет, кроме газа.
Перепечатываете что и у всех - о том, чего нет.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29
Не знаю как в киевах, но в одном из городов центральной Украины из своего окна вижу три АЗС трёх разных брендов. Мимо АЗС четвёртого бренда почти каждый день хожу в магазин. Только у бени есть газ. И то не всегда и не для всех. Так что вы этот сладкий 3,14здёж про все хорошее можете бабушкам у подъезда рассказывать.
Додано: Вів 07 чер, 2022 15:41
в киеве и области "социальный" бенз и солярка 52/58 продают только вог и окко
очередь на полдня и не факт, что не закроется
зато по 80 привезут куда надо и в любом количестве
Додано: Сер 08 чер, 2022 22:12
Нужно заголовок правильно писать - "На київських АЗС знову буває бензин".
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