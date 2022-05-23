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Закарпаття відмовляється
відправляти пальне в інші...

Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:49

Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші...

Пропонуємо до обговорення:
Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області "навіть попри надрентабельні пропозиції".

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Закарпаття відмовляється відправляти пальне в інші регіони України
R2
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нет слов просто-может им местами поменяться с областями которые держут удар
konstantin kirovograd
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пропан в Киеве есть почти везде и очереди небольшие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:00

Дуже сумніваюсь що паливні компанії Закарпаття добровільно відмовилися від "надрентабельних пропозицій».
Тут явно хтось бреше або недоговорює.
andrijk777
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