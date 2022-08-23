Що далі?
У перші дні війни банки ухвалили непросте, але дуже правильне рішення. Вони оголосили так звані «кредитні канікули», полегшивши життя багатьом простим українцям.
Дивися повний текст Кредитні канікули закінчилися
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06
Finance.ua: Кредитні канікули закінчилися
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Дивися повний текст Кредитні канікули закінчилися
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06
Какой бы ты не был законопослушный ФОП ,с прекрасной историей,НО ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ ВОЙНА!!! Откуда доходы? Да есть в наличии товар,оборудование,НО НЕТ САМОГО ГЛАВНОГО- ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА !!! Мы лишены элементарного,просто прожить и прокормить членов семьи,детей,родителей!!!! Ведь это так просто понять!!!! ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ+ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАНИМИРОВАНИЯ ФОПов + просто понимание,что проплат какое- то время брать неоткуда,может хоть немного дать возможность восстановиться...и то не все смогут! НО НЕ ТАК ЖЕСТКО!!! ПЛАТИТЕ И ВСЕ,БАНКИ НЕ СМОГУТ ТАК ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ, А МЫ????
Додано: Сер 08 чер, 2022 16:49
Елена, для вас есть хорошие условия в Европе
Додано: Сер 28 вер, 2022 04:38
Даже, народ в Торговых Центрах (предприниматели) - массово свалили! Зашёл в различные торговые центры - там, стабильно закрыты до 45 процентов всех "Ларьков с Шаурмой" и прочей "Брэндовой" одеждой. Цены на аренду в этих ТЦ, "упали" в 4 раза по сравнению с довоенным периодом. Зашёл вчера в один ТЦ (поинтересоваться арендой помещения) - там был "Лайфселл" магазин, оставивший после себя, огромную кучу мусора на полу!
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