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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18120181211812218123
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:04

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:я розумію, що тобі мисль, що трампа може влаштовувати хаос в затоці неприйнятна, але так воно і є.
Казки що дід хоче бути втішним медалькою за премію миру мяко кажучи не оправдались. Трамп мотивується не медальками а багатством.

Я з тобою то згодний.
Але мені здається, що ти трохи переоцінюєш його інтелект.
Він і молодий не блищав ним. А зараз, як деменція почалась...

За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.

інтелект колективнийЮ але специфічний - МАГівський. там колектиний інтелект є, а окремі представники - зазвичай клоуни ;)

підтримка народу є, але ледве половини - й то менш освіченої половини... а зараз вже й половини немає.

й два та три - це різні цифри :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.

За зеленським теж була підтримка. 73% ... довбойобів.
І за Трампом те ж саме.
А щодо колективного інтелекту - він всіх розумних розігнав. Лишив ж***.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:37

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.

За зеленським теж була підтримка. 73% ... довбойобів.
І за Трампом те ж саме.
А щодо колективного інтелекту - він всіх розумних розігнав. Лишив ж***.

Зеленського теж розкрутили не дурні. Інша справа що мотиви їх далекі від альтруїстичних, но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:39

  pesikot написав:
  Banderlog написав:За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.

Тричі ? )

Зав"язуй з кагором )

Тричі, тричі. Шоколадний раз був. І вибрали зелю на хоть поржом.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:50

  Banderlog написав:но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.


Да ладно, в чому це виражається? :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:50

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.

Тричі ? )

Зав"язуй з кагором )

Тричі, тричі.

І коли третій раз був ? )
і є рішення судів ?

Зав"язуй бухати кагор бо починаеш жити в альтернативній реальності
pesikot
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