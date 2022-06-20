Но как это не патриотично звучит, депозиты под 18% сейчас выгоднее.[/quote]
А в каком банке сейчас лучше открыть депозит?
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Додано: Суб 11 чер, 2022 16:33
Но как это не патриотично звучит, депозиты под 18% сейчас выгоднее.[/quote]
А в каком банке сейчас лучше открыть депозит?
Додано: Нед 12 чер, 2022 12:57
Нажаль, на мінфіні читати нічого, та й граничні суми купівлі там переплутані. Наприклад, поріг купівлі в Приваті від 100 000 грн + комісія банку десь на 2050 грн.
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:17
Так, але це залежить від дати виплати купонів. Виплата двіччі на рік, тому і відсоток буде інший. За наступні 6 місяців купон буде обчислюватися (10%*5+25%*7) / 12 = 18,75%
Додано: Нед 12 чер, 2022 14:56
Re: Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:19
Можу лише написати те, що написано десь на сайті мінфіну. Військові ОВДП це засіб підтримати державу у війні, а не спосіб збереження коштів, або збагачення) Доля наших грошей більше залежить від того як закінчиться війна. В теорії уряд взагалі може об'явити дефолт ... Така сама фігня з депозитами.
Додано: Сер 15 чер, 2022 01:07
Re: Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
Сегодня был в ПУМБе,расспрашивал долго. Ставка пока старая,11 %,но с завтрашнего дня должны прийти новые инструкции по новой плавающей ставке. Обещали перезвонить. Схожу ещё раз. Проблем,говорят,нет...
Додано: Чет 16 чер, 2022 23:19
Re: Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями
Так вчера никто и не перезвонил,а сегодня я сам пошел в банк. Сказали,что на вчера ничего не было известно и что инструкции придут сегодня к 17.00. И тишина. Может завтра перезвонят. А если нет,то схожу к ним в понедельник ближе к вечеру.
Додано: Суб 02 лип, 2022 14:30
Не тільки не поважає, а щє й кидає - кєсарєву кєсарєво))
Ну і банки підняли ставки за депозитами до рівня овдп для пересічних ...)
P.S. Судячи з статті, то зелені продовжують займатися шкідництвом. Тим часом рашка переводить економіку на військові рейки
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