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"Зелена" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав...
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проекти в Україні, назвавши "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.
Дивися повний текст \"Зелена\" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав пріоритетні галузі для інвестицій
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R2
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:05
IT конечно правильно.
Но есть вопросы.
- сейчас валюта в которой платят иностранцы, продается по 29грн, а назад по 36-37грн, т.е по факту налог 5% + ЕСВ + 30% (разница курс)
- вывести по безналу валюту сейчас запрещено
- есть риск мобилизации, прилета ракеты и т.п. Зачем иностранцам открывать новые проэкты?
- законы не работают, суды не работают, госорганы вставляют "палки в колеса" при малейшей возможности
- технологические товары стоят в 1.5-2 раза, чем в соседней Польше
В тоже время, в Польше зарплаты в ИТ, не намного меньше,
а учитывая налог из-за курсов, наверное даже одинаковые
В США, так в разы больше
И возникает вопрос,
какие плюсы для ИТ специалиста остаться в Украине,
а не поехать жить например в ЕС?
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dan74
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:33
Поки не буде судової реформи і боротьби з корупцією інвестиції не підуть. За три роки президентства Зеленський то так і не зрозумів.
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kurilets
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 10:32
dan74 написав:
IT конечно правильно.
Но есть вопросы.
- сейчас валюта в которой платят иностранцы, продается по 29грн, а назад по 36-37грн, т.е по факту налог 5% + ЕСВ + 30% (разница курс)
- вывести по безналу валюту сейчас запрещено
- есть риск мобилизации, прилета ракеты и т.п. Зачем иностранцам открывать новые проэкты?
- законы не работают, суды не работают, госорганы вставляют "палки в колеса" при малейшей возможности
- технологические товары стоят в 1.5-2 раза, чем в соседней Польше
В тоже время, в Польше зарплаты в ИТ, не намного меньше,
а учитывая налог из-за курсов, наверное даже одинаковые
В США, так в разы больше
И возникает вопрос,
какие плюсы для ИТ специалиста остаться в Украине,
а не поехать жить например в ЕС?
С "зеленкой" и агро -- все ровно так же. Но вы неправильно название темы прочитали -- отсюда и неправильные вопросы задаете: это не для энергетиков/аграриев/ИТ приоритетные направления, а "Зеленський назвав"
На ваш же вопрос ответ элементарен: в феврале Зеленський "железный занавес" опустил для мужского населения 18-60 -- а в вышеназванных сферах таких -- большинство...
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_hunter
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