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У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:56
А то что Населенный пункт в 5 километрах от которого идут боевые действия не входит в список которым положена помощь.Даже документы не принимает ни Дия ни центр помощи.Ответ ваша громада не входит в список..
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pelja27
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Додано: Вів 13 чер, 2023 22:35
Скажите как мне быть платили мне допомогу как переселенцу по 3000 грв 14 месяцев, теперь требуют чтобы я эти деньги все вернула всего 45000.я не куда не выехала проживаю по месту регистрации, ещё и сняли субсидию для ВПО.я инвалид 3 группы 63 года.Город Луцьк я з Донецкой области город Мирноград.
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dima151981
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