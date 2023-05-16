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У яких випадках переселенцям
потрібно скасувати грошову...

У яких випадках переселенцям потрібно скасувати грошову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 21:56

А то что Населенный пункт в 5 километрах от которого идут боевые действия не входит в список которым положена помощь.Даже документы не принимает ни Дия ни центр помощи.Ответ ваша громада не входит в список..
pelja27
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 22:35

Скажите как мне быть платили мне допомогу как переселенцу по 3000 грв 14 месяцев, теперь требуют чтобы я эти деньги все вернула всего 45000.я не куда не выехала проживаю по месту регистрации, ещё и сняли субсидию для ВПО.я инвалид 3 группы 63 года.Город Луцьк я з Донецкой области город Мирноград.
dima151981
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Модератори: Ірина_, Модератор

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