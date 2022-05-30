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Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 чер, 2022 22:17
Пропонуємо до обговорення:
Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5 млрд євро до кінця 2022 року. Однак, через зростання цін на енергоносії росія заробляє навіть більше, ніж планувала.
Дивися повний текст Експорт електроенергії дозволить Україні заробити 1,5 млрд євро до кінця 2022 року — Міненергетики
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Додано: Чет 09 чер, 2022 22:17
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