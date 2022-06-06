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Ввізне мито на вживані авто в
Україні хочуть зменшити з...

Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:31

Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з...

Пропонуємо до обговорення:
9 червня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №7448 щодо оподаткування вживаних авто.

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Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з 10% до 5%: законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:31

А як 5% від 3000 виходить ... від 400 до 500?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:44

  andrijk777 написав:А як 5% від 3000 виходить ... від 400 до 500?


при чем тут 5%? 5 от 3 всегда будет 150, а вот заплатить придется 400-500, и это за Матиз , все что подороже - 1000 ридненька налогов
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:37

  cohan написав:
  andrijk777 написав:А як 5% від 3000 виходить ... від 400 до 500?


при чем тут 5%? 5 от 3 всегда будет 150, а вот заплатить придется 400-500, и это за Матиз , все что подороже - 1000 ридненька налогов

ПДВ пропонують забрати.
Мито - 5%, тобто 150євро.
Акциз - пропонують зняти коефіцієнт віку. Виходить 50(75)*2 = 100(150)євро.
Сумарно 250-300євро.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 19:42

Re: Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з.

А зачем делать выгодным покупку автомобиля с пробегом авторы законопроекта что говорят? Причём ладно бы отечественного, но иностранного?
moveton
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Цена этому виртуальному ничто - 2 цента в базарный день.
75stasstas75
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Дурень думкою багатіє
espanol
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