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Скільки пенсіонерів в Україні
отримують пенсії від 2000...

Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:11

Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз налічується 10,8 млн. пенсіонерів. Середній розмір виплат пенсіонерам становить 4370,45 грн. на місяць.

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Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:25

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні зараз налічується 10,8 млн. пенсіонерів. Середній розмір виплат пенсіонерам становить 4370,45 грн. на місяць.

Дивися повний текст
Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії від 2000 до 3000 гривень (інфографіка)

40 процентов стариков живёт на пенсию от 57 до 85 долларов в месяц-это ужас.
konstantin kirovograd
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