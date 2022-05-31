Українці зможуть отримати виписку про місце проживання за спрощеною процедурою за допомогою порталу «Дія».
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Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію» (інструкція)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 чер, 2022 20:39
Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію»...
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Дивися повний текст
Витяг про місце проживання можна отримати через «Дію» (інструкція)
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