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Прогноз аналітиків: у найближчі
десять років вартість...

Прогноз аналітиків: у найближчі десять років вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:51

Прогноз аналітиків: у найближчі десять років вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Ще 5-6 років тому було важко уявити собі смартфони вартістю понад $999, але сьогодні це прийнятна ціна за пристрій преміум-класу. Аналітики британського ритейлера Mozillion розрахували, скільки коштуватимуть смартфони в 2032 році, якщо ціни продовжать зростати такими ж темпами.

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Прогноз аналітиків: у найближчі десять років вартість смартфонів сягне сотні тисяч гривень
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:51

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ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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