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Обмінники припинили приймати
деякі купюри долара: причина

Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:25

Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина

Пропонуємо до обговорення:
Українські пункти обміну валют почали відмовлятися приймати не лише пошкоджені, а й застарілі долари. Такі банкноти доводиться міняти за особливою процедурою, повідомляє «Хвиля».

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Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:25

розширили базу для заробітку за рахунок посилення вимог до якості товару.
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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