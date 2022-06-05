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Обмінники припинили приймати деякі купюри долара: причина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 чер, 2022 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Українські пункти обміну валют почали відмовлятися приймати не лише пошкоджені, а й застарілі долари. Такі банкноти доводиться міняти за особливою процедурою, повідомляє «Хвиля».
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:25
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