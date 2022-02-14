RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банкоматний туризм скорочується,
– Рожкова про продаж в...

Банкоматний туризм скорочується, – Рожкова про продаж в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:32

Банкоматний туризм скорочується, – Рожкова про продаж в...

Пропонуємо до обговорення:
Відколи з'явилася різниця курсів валют в офіційних установах та обмінниках, в Україні та за кордоном, українці почали цим користуватися. Проте наразі така тенденція банкоматного туризму поступово зникає.

Дивися повний текст
Банкоматний туризм скорочується, – Рожкова про продаж в Україні валюти, купленої за кордоном
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97961
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:33

"Сьогодні люди не забирають валюту з банку, щоб піти в обмінник. Якщо їм треба конвертувати гроші, вони роблять це прямо в банку. Це позитивно",— пояснила експертка.
Є, а яким чином?
Arbitr
 
Повідомлень: 153
З нами з: 07.11.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:38

  Arbitr написав:"Сьогодні люди не забирають валюту з банку, щоб піти в обмінник. Якщо їм треба конвертувати гроші, вони роблять це прямо в банку. Це позитивно",— пояснила експертка.
Є, а яким чином?

сдают валюту в кассу.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13356
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:42

Вспомнил светящуюся вывеску по Булгакову "Сдавайте валюту!"
hulk15iron3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 17.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні починають повертати заборону на продаж алкоголю
R2 » Вів 03 тра, 2022 12:01
1 411
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 тра, 2022 12:01
svk_neo
Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар
R2 » Нед 17 кві, 2022 21:09
2 1027
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 кві, 2022 07:19
Investor_K
SkyUp припиняє продаж квитків на три дні — лізингодавці... 1, 2, 3
R2 » Пон 14 лют, 2022 10:45
22 3622
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 14:07
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (117)
15.06.2022 08:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.