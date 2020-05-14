30 квітня набрав чинності Закон України №2040 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".
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Новий пенсійний закон: що змінилося
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Додано: Нед 12 чер, 2022 19:03
Новий пенсійний закон: що змінилося
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Новий пенсійний закон: що змінилося
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:03
Почему наше законодательство защищает только госслужащих, которые всю трудовую жизнь проедают только налоги, а не частный сектор, который своими налогами кормит всех бюджетников?
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:05
Re: Новий пенсійний закон: що змінилося
Хтотїх приймає, того він і захищає
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:29
Мені 61 рік. На пенсію пішла в 50 років, так як дитина-інвалід. На сьогодні доньці 38 років, вона інвалід 1 групи, лежача. У мене на сьогодні трудовий стаж складає 37 років, працюю , так як на пенсію мою 2300 грн прожити не можливо. Пенсії доньки не вистачає на ліки, памперси, пелюшки. Я вважаю, що потрібно в пенсійну реформу внести якісь зміни, щоб зробити перерахунок моєї пенсії на теперішній час.
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