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Новий пенсійний
закон: що змінилося

Новий пенсійний закон: що змінилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:03

Новий пенсійний закон: що змінилося

Пропонуємо до обговорення:
30 квітня набрав чинності Закон України №2040 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".

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Новий пенсійний закон: що змінилося
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:03

Почему наше законодательство защищает только госслужащих, которые всю трудовую жизнь проедают только налоги, а не частный сектор, который своими налогами кормит всех бюджетников?
welmexplus
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:05

Re: Новий пенсійний закон: що змінилося

welmexplus написав:Почему наше законодательство защищает только госслужащих, которые всю трудовую жизнь проедают только налоги, а не частный сектор, который своими налогами кормит всех бюджетников?
Хтотїх приймає, того він і захищає
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 22:51

welmexplus почему вы не госслужащий?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:29

Мені 61 рік. На пенсію пішла в 50 років, так як дитина-інвалід. На сьогодні доньці 38 років, вона інвалід 1 групи, лежача. У мене на сьогодні трудовий стаж складає 37 років, працюю , так як на пенсію мою 2300 грн прожити не можливо. Пенсії доньки не вистачає на ліки, памперси, пелюшки. Я вважаю, що потрібно в пенсійну реформу внести якісь зміни, щоб зробити перерахунок моєї пенсії на теперішній час.
allapalamar28
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