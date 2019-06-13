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Продам 1000 $, 1000 EUR

Продам 1000 $, 1000 EUR
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:41

Продам 1000 $, 1000 EUR

Добрый вечер.

Интересует ли кого 1000 USD, скажем, по 36 и 1000 EUR по 37.80 в Одессе на будущей неделе при личной встрече? Если да, пишите на почту slax_linux (с0бака) bigmir.net, обсудим детали.
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:44

vitaly_od так можно купить в обменке по 35.4 долар
rationalism2
 
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kajdalovaana57 » Чет 13 чер, 2019 17:46
0 836
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Чет 13 чер, 2019 17:46
kajdalovaana57

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