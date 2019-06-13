|
|
Продам 1000 $, 1000 EUR
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 чер, 2022 20:41
Добрый вечер.
Интересует ли кого 1000 USD, скажем, по 36 и 1000 EUR по 37.80 в Одессе на будущей неделе при личной встрече? Если да, пишите на почту slax_linux (с0бака) bigmir.net, обсудим детали.
-
vitaly_od
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 20:44
vitaly_od так можно купить в обменке по 35.4 долар
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaly_od
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|836
|