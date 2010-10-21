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Продам катарские реалы

Продам катарские реалы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:46

Продам катарские реалы

Продам катарские реалы в городе Харьков,9 тыс.есть в наличии.,по курсу-3,64 реала за 1 доллар.Также продам кувейтские динары по курсу-1 динар за 3,29 доллара.Есть 150 динаров.О месте встречи договоримся.Мой телефон-0731185513.
kajdalovaana57
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