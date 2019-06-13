Продам 1000 $, 1000 EUR

Додано: Нед 12 чер, 2022 21:06

Согласен, когда есть в наличии.

Хотя многие уже возвращаются из Европы, с EUR в городе напряженка, да и USD не так чтобы в каждом обменнике были, тем более такие суммы. Те кого не затронуло сокращение, простой, отпуск за свой счет или закрытие бизнеса - получают доходы в гривнях, все понимают что инфляция будет иметь место, ее точный размер не более чем гадание на кофейной гуще и зависит от очень многих факторов.



Мне сейчас понадобилась разом большая сумма нашими. Я тоже настроен не продавать валюту и привлечь гривну, но боюсь что мне это не удастся. Потому и спрашиваю, если есть желающие - на неделе договоримся.