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Продам 1000 $, 1000 EUR

Продам 1000 $, 1000 EUR
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:41

Продам 1000 $, 1000 EUR

Добрый вечер.

Интересует ли кого 1000 USD, скажем, по 36 и 1000 EUR по 37.80 в Одессе на будущей неделе при личной встрече? Если да, пишите на почту slax_linux (с0бака) bigmir.net, обсудим детали.
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:44

vitaly_od так можно купить в обменке по 35.4 долар
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:06

Согласен, когда есть в наличии.
Хотя многие уже возвращаются из Европы, с EUR в городе напряженка, да и USD не так чтобы в каждом обменнике были, тем более такие суммы. Те кого не затронуло сокращение, простой, отпуск за свой счет или закрытие бизнеса - получают доходы в гривнях, все понимают что инфляция будет иметь место, ее точный размер не более чем гадание на кофейной гуще и зависит от очень многих факторов.

Мне сейчас понадобилась разом большая сумма нашими. Я тоже настроен не продавать валюту и привлечь гривну, но боюсь что мне это не удастся. Потому и спрашиваю, если есть желающие - на неделе договоримся.
vitaly_od
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:10

  vitaly_od написав:Согласен, когда есть в наличии.
Хотя многие уже возвращаются из Европы, с EUR в городе напряженка, да и USD не так чтобы в каждом обменнике были, тем более такие суммы. \\\

Мне сейчас понадобилась разом большая сумма нашими. \\\

В смысле "тем более такие суммы"? -- там в тексте одна/две "к" где-то потерялись? -- такие копейки -- в каждой второй обменке (даже в Одессе) есть...
И кстати: "срук" обычно по "взаимовыгодному" (средний между покупкой и продажей) курсу торговля -- потому как и продающему "услугу" оказывают: он не в обменку по -60коп сдавать идет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:03

Куплю безнал от 100$ до 1000$ за один раз

Куплю безнал (карта) от 100$ до 1000$, оплата так же безнал, курс 1$ -> 37.2 UAH
GoFastMani
 
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